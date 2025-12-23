Carlos Vicens, treinador do Sp. Braga, na conferência de imprensa que se seguiu à vitória sobre o Caldas (3-0), em Torres Vedras, em jogo dos oitavos de final da Taça de Portugal.

O que mudou da primeira parte para a segunda?

«Este jogo não teve nada a ver com a partida anterior. Já tinha dito na antevisão ao jogo, os jogos de Taça são jogos especiais porque já sabes que não vai haver um amanhã para uma das equipas. É um jogo especial pelas circunstâncias que são realmente diferentes. Nesse sentido, sabíamos que tínhamos de assentar o jogo e, talvez, ter uma mentalidade extra. Durante o jogo fomos de menos a mais, fomos percebendo o que a equipa estava a precisar. Cometemos muitos erros no nosso lado direito, numa zona do campo em que era mais difícil jogar, o ataque era mais lento e fomos ajustando algumas posições dos jogadores que melhoraram na segunda parte. Crescemos no jogo, abrimos o marcador e aproveitámos as oportunidades que tivemos nas bolas paradas. O importante é que a equipa apresentou uma versão muito competitiva, muito séria, soube enfrentar as dificuldades que o jogo deu, jogando com rigor, com carácter, com personalidade e conseguimos passar à fase seguinte.

Solidário com a situação do Caldas?

«Sim, afinal de contas, preparámos tudo para jogar lá, no Campo do Mata, soubemos da alteração no último momento. Obviamente que ficaríamos encantados por jogar este jogo nas Caldas, foi isso o que sorteio ditou. Para eles era importante jogar em casa».

Primeiro golo foi importante para desbloquear o marcador?

«Nestes jogos de Taça, em que é só um jogo e só passa um, o primeiro golo é sempre muito importante, tanto para uma equipa como para a outra. Aumenta o nível de confiança da equipa que marcou e a equipa que sofre passa a ter de marcar dois para passar. Obviamente que nos ajudou abrir o marcador nesse momento. A equipa esforçou-se, teve a mentalidade que precisava e adaptar-se as dificuldades da partida. Não tem sido fácil, mas seguimos em quatro competições e, depois das festividades, vamos começar a preparar o jogo com o Benfica.»

Golos de bola parada foram importantes?

«Sabemos que a quantidade de golos que se marcam de bola parada no futebol atual é muito alta, por isso treinámos sempre o que podemos. Já temos 31 jogos realizados e temos de preparar bem os tempos de treino. Mas tentamos sempre trabalhar todos os aspetos.

Falou nas dificuldades do Braga no lado direito. Estavam relacionadas com o estado do relvado?

«Sim, aquele lado, na fase de construção, estava um pouco pior e dificultava os nossos ataques pela direita, a bola ficava mais lenta. Tínhamos que ir à direita, depois voltar à esquerda, para, mais à frente podermos voltar à direita. Na segunda parte já não tivemos esse problema. A equipa resolveu bem esse problema».