Carlos Vicens, treinador do Sp. Braga, em declarações na sala de imprensa do Estádio Municipal de Braga, após o triunfo (4-2) sobre o Nacional da Madeira. Reconhece que a reação do Nacional provocou «ansiedade», mas destaca o «bom jogo de uma forma geral».



Análise ao jogo

«Estamos contentes porque objetivo era ganhar o jogo: conseguimos. De um modo geral foi um jogo muito bom, com bom dinamismo com bola e posicional. Tivemos várias oportunidades junto à baliza, mas a verdade é que nos falta converter uma quantidade tão grande de chegadas á área adversária em oportunidades, e digo isto num jogo em que marcámos quatro golos. Os jogadores foram ambiciosos, com situações quase pontuais, seguidas, o Nacional deixou o jogo em 3-2, e isso provocou uma certa ansiedade. Depois a equipa teve personalidade para continuar a atacar e criar ocasiões, que traduzimos em golo. Contente pelo objetivo cumprido, obviamente com coisas a corrigir, mas temos de continuar a trabalhar».

Saída de Ricardo Horta pode ter dado um sinal errado

«Penso que não, pela mensagem que transmiti aos jogadores ao intervalo: rigor, esforço máximo em cada ação desde o primeiro minto da segunda parte, trabalho incessante e dinamismo. A quantidade de metros que o Ricardo correu na primeira parte, é um jogador que trabalha muito, é um jogador que se entrega ao máximo. Para refrescar essa zona do campo entrou o Diego, que não pôde jogar na seleção, e vinha com motivação de jogar».