Declarações do futebolista do Sporting de Braga, David Carmo, à TVI24, após a conquista da Taça de Portugal 2020/2021. Os minhotos venceram o Benfica por 2-0, com o central de fora, por lesão:

«Eu senti-me lá dentro com eles. Temos um grupo incrível, somos todos um, ganhámos todos e estamos todos a festejar.»

[O que espera da festa em Braga:] «Vamos ter os adeptos, que era o que queríamos a época toda. Isto é para eles, eles merecem, tal como nós e esperamos poder festejar todos com eles.»