Declarações de Filipe Cândido, treinador do Nacional da Madeira, na sala de imprensa do Estádio Municipal de Braga, após o empate (2-2) frente ao Sp. Braga no jogo da 2.ª mão das meias-finais da Taça de Portugal, que confirmou a passagem à final do Sp. Braga:

«A equipa hoje deixou uma imagem muito semelhante à do primeiro jogo; se olharmos para os dados estatísticos do primeiro jogo o que fez a diferença foi a eficácia do Braga, que resolveu a eliminatória verdadeiramente, porque seria sempre muito difícil reverter um resultado dessa natureza. Quero deixar uma palavra para os nossos jogadores, o que fizeram hoje foi um prémio ao nosso trajeto nesta competição, fomos uma equipa que dignificou o clube em todos os jogos, tínhamos a ambição de poder avançar, mas defrontámos uma equipa que está num momento muito bom, vai a esta final e tem possibilidades de ser campeã nacional».

«Pode dizer-se que o Braga estava mais relaxado, mas a nossa equipa teve sempre dignidade. Temos jogadores se querem mostrar porque não são assim tão conhecidos, hoje tínhamos que jogar com muita ambição. Eu também nunca tinha estado numa meia-final como jogador, é um jogo sempre bom para jogar independentemente do primeiro jogo e deixámos aqui uma boa imagem».

[Momento na II Liga] «Temos na memória o Nacional europeu, mas tinha um financiamento bem diferente, que nós não temos. Como treinador não me agarro ao que quer que seja, só ao trabalho. Os orçamentos não ganham jogos, mas se não fosse assim, o Manchester City e outras equipas semelhantes não gastavam tanto dinheiro porque com pouco também tinham grandes equipas».

«Neste jogo fizemos gestão a pensar já no jogo do campeonato, corri algum risco com as cinco substituições muito cedo, mas com várias trocas a equipa deu uma resposta ao que o jogo ia pedindo e até recuperou de uma desvantagem de 2-0. Só juntos é que atingiremos os objetivos e vamos tentar que este jogo seja um bom tónico para o que aí vem”.