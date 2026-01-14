João Santos, avançado do Fafe, em declarações na sala de imprensa do Parque Municipal dos Desportos de Fafe, após o triunfo (2-1) no qual marcou um golo sobre o Sp. Braga:

«É um sentimento especial. Sabíamos que íamos ter algumas oportunidades em contra-ataque que teríamos de aproveitar. Antes do golo ainda falhámos mais uma ou duas oportunidades que deveríamos ter aproveitado, mas é um sentimento especial esta vitória».

[Terceiro clube da Liga eliminado] «Aqui em casa fazemos com que seja difícil ganhar ao Fafe, fazemos com que seja uma fortaleza com o apoio dos nossos adeptos».

[Golo especial?] «É certamente um dos golos dos mais especiais da minha carreira, contra uma equipa da Liga, e carimbando a passagem a uma meia final. Hoje fizemos história, é especial».

[Adversário nas meias finais] «Pergunta difícil. Jogar contra um grande é sempre marcante, na carreira de um jogador, mas não temos preferência, queremos desfrutar e vamos tentar fazer isso na meia final».