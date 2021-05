Carlos Carvalhal afirmou que vencer a Taça de Portugal pelo Sp. Braga teria um sabor especial pela ligação que tem ao clube.

«Eu nasci na rua de S. Vicente e vivi toda a vida paredes meias ao lado do estádio. A minha infância e adolescência foram passadas a 400 metros do estádio. Percorri os escalões todos da formação do Sp. Braga, fui internacional por Portugal pelo Sp. Braga, joguei na equipa sénior, sou treinador da equipa… se há um título que tem um sabor especial é ganhá-lo pelo clube da minha cidade, diria quase da minha freguesia», disse Carvalhal aos jornalistas na conferência de imprensa de antevisão da final com o Benfica.

«Por muito que eu possa vencer no futuro, nenhum título terá o sabor deste. Isso é inequívoco. E nós estamos apostados em conseguir isso. A minha vontade é enorme, mas a dos meus jogadores não é menor do que a minha. Estamos apostados em vencer a Taça», garantiu.