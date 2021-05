Declarações do futebolista do Sporting de Braga, Ricardo Esgaio, à TVI24, após a conquista da Taça de Portugal 2020/2021. Os minhotos venceram o Benfica por 2-0. Além de mostrar felicidade pela conquista do troféu, o lateral-direito afirmou que não teve ainda contactos sobre um possível regresso ao Sporting:

«Demos tudo de nós, o objetivo era ganhar, conseguimos a vitória. Parabéns a este grande grupo, que acreditou até ao fim, apesar das dificuldades.»

[Possível regresso ao Sporting:] «Neste momento é festejar, vamos ter as nossas férias. Não sei de nada, ninguém me contactou ainda, não sei mesmo. Estou agora para aproveitar com a equipa estes momentos, que são importantes para nós.»