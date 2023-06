Ricardo Horta esteve este sábado na conferência de imprensa do Sporting de Braga, que serviu de antevisão à final da Taça de Portugal e foi confrontado com a «novela de verão» que protagonizou, devido à transferência falhada para o Benfica.

«São coisas passadas, foi uma época desafiante porque tínhamos a ambição de estar nos lugares cimeiros, a lutar até ao final pelo título. Isso foi bem conseguido, terminámos numa posição muito honrosa», disse.

Perante a insistência do jornalista, que perguntou a Horta se este domingo iria realizar o último jogo ao serviço do Sp. Braga, o jogador foi claro: «Falo só da Taça.»

«O nosso foco principal é o jogo de amanhã [domingo], vou apenas falar disso. Estamos muito motivados, vamos apanhar um FC Porto muito motivado pela recuperação que fez no campeonato, apesar de não ter ganho, mas lutou até ao final. O nosso foco é a Taça, fazer bem o que temos definido, temos pela frente uma equipa muito competitiva, mas temos as nossas cabeças bem metidas neste jogo e queremos sair vencedores do jogo de amanhã», rematou.