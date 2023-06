O internacional português Ricardo Horta foi o porta-voz do Sporting de Braga na antevisão à final da Taça de Portugal com o FC Porto, marcada para este domingo (17h15).

O capitão dos minhotos lembrou que este é um jogo «especial, histórico e mediático» e destacou que o plantel arsenalista «tem as missões bem definidas» para defrontar os dragões.

«Terminando o campeonato, foi uma época bem conseguida, o objetivo que definimos foi cumprido, afora foco é Taça, uma competição histórica que queremos vencer. O Sp. Braga tem poucas Taças de Portugal e queremos mais uma, queremos fazer parte da história», afirmou em conferência de imprensa no Estádio nacional.

Horta rejeitou ainda a ideia de que o Sp. Braga chega ao Jamor com menos pressão do que o FC Porto, que esteve até à última jornada a lutar pelo campeonato.

«Não tivemos a pressão do título depois de iogar contar o Benfica, mas tivemos a pressão de conquistar o terceiro lugar. É bom lembrar que nunca saímos do terceiro lugar para baixo e fizemos uma grande época, culminada com a final da Taça. Merecemos estar aqui, e o nosso foco passa pelo jogo de amanhã [domingo], fazer um bom jogo e levantar esta Taça», frisou.

O capitão dos arsenalistas garantiu também que uma eventual derrota este domingo não vai definir esta temporada como «a época do quase».

«Sabemos que as equipas da frente - Benfica, Sporting e FC Porto - são três equipas muito fortes, e, estando a combater contra elas, intrometendo-nos nessa classificação, é muito honroso. Fizemos uma grande época ao nível do campeonato e amanhã [domingo] queremos fechar em beleza com a conquista da Taça, sabendo que temos um jogo dificílimo, contra uma equipa grande, que lutou ate à ultimo segundo pelo campeonato, mas temos as nossas valências e missões bem definidas», assegurou.

Ricardo Horta recordou que o Sp. Braga teve de virar as eliminatórias contra Vitória de Guimarães e Benfica para chegar à final no Jamor e vincou que os minhotos têm «uma grande equipa».

O internacional luso lembrou ainda a conquista de 2021, uma final disputada em Coimbra. «Posso dizer que sou um privilegiado por já ter jogado e ganho uma [Taça] pela Sp. Braga. Há colegas meus que também já o fizeram, outros ainda não e de certeza que amanhã [domingo], ao verem o estádio cheio, a envolvência que este jogo traz, vão sentir-se muito motivados. Posso prometer um Sp. Braga muito motivado para vencer.»

A final entre Sp. Braga e FC Porto terá acompanhamento AO MINUTO no Maisfutebol.