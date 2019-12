O favoritismo está do lado do Benfica, mas em Braga acredita-se que é possível ganhar na Luz e seguir em frente na Taça de Portugal. Foi esta a ideia expressa por Sá Pinto na conferência de imprensa de antevisão ao jogo desta quarta-feira com os encarnados. Para o técnico «a palavra-chave é acreditar».

«Vamos jogar contra uma grande equipa com é o Benfica, em casa deles. Será um jogo muito difícil para nós, um jogo a eliminar, não era o que mais desejávamos nesta fase da Taça de Portugal, mas se queremos chegar longe, e queremos chegar longe, temos de defrontar o Benfica, o FC Porto ou Sporting. O Benfica está numa boa fase e nós teremos de nos superar, fazer um jogo completo com concentração máxima para podermos sonhar», começou por dizer Sá Pinto em conferência de imprensa.

O técnico dos arsenalistas lamentou o pouco tempo que teve para preparar o jogo, mas ainda assim aponta a motivação da sua equipa como fator capaz de equilibrar os pratos da balança. «Jogar contra o Benfica nunca é fácil e jogar de três em três dias também não é fácil. Estrategicamente é um jogo que exige muito, gostaríamos de ter tido mais tempo para o preparar, mas é um desafio grande poder ganhar em casa do Benfica. Vamos acreditar: a palavra-chave é acreditar. Na Taça de Portugal tudo é possível e vamos acreditar», vincou.

Sá Pinto sabe que é complicado por em prática a proposta de jogo do Sp. Braga em casa dos grandes, por isso pede personalidade à sua equipa quando esta tiver bola. De resto, e numa série em que vem de duas derrotas com os dois últimos classificados na Liga, com um triunfo europeu pelo meio, o treinador diz estar satisfeito com a produção da equipa, excetuando a finalização.

«Sei que não somos uma equipa perfeita e onde é que o adversário nos procura surpreender, mas não podemos preparar o jogo só a pensar em defender. Gostamos de jogar, temos uma ideia positiva, nem sempre é fácil jogar contra equipas grandes dessa forma, espero que tenhamos personalidade quando tivermos posse, no sentido de podermos desequilibrar o Benfica e sermos eficazes, que é o que nos tem faltado ultimamente. Na qualidade de jogo e na criação de oportunidades estou satisfeito», sublinhou.

O Sp. Braga desloca-se ao Estádio da Luz para medir forças com o Benfica às 20h45 desta quarta-feira.