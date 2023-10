Estão abertas as hostilidades da 3.ª eliminatória da Taça de Portugal. Num embate com todos os ingredientes típicos dos cânones da Taça de Portugal – apenas a chuva apareceu a mais – Rebordosa e Sp. Braga mediram forças, com os guerreiros a seguirem em frente (0-2) com golos de Rony Lopes e Álvaro Djaló.

Estádio cheio num recinto do quarto escalão do futebol português, um Rebordosa a dar boa conta de si, e um Sp. Braga letal a fazer quanto baste são as principais diretrizes do embate entre dois conjuntos com poderio diferente. Mesmo sem acelerar muito, o triunfo e a passagem na eliminatória surgem de forma natural.

As gentes de Rebordosa ficam com a festa da Taça de Portugal ao mostrarem-se perante um dos grandes emblemas do futebol nacional, ainda que averbando a primeira derrota da temporada, voltando a perder em casa dois anos e meio depois.

Na antecâmara do jogo com o Real Madrid, em jogo a contar para a Liga dos Campeões, a equipa de Artur Jorge fez um périplo até ao concelho de Paredes, para defrontar o quarto classificado da Série B do Campeonato de Portugal, apresentando-se com nove alterações no onze comparativamente com o último jogo da Liga.

Longe de deslumbrar à flor do relvado, mas sendo eficiente, Rony Lopes abriu o ativo para o Braga logo aos dez minutos com um remate de pé esquerdo, após passe de Vítor Carvalho, adaptado a lateral direito. O reforço proveniente do Troyes apontou o seu segundo golo com a camisola arsenalista, depois de ter marcado em Moreira de Cónegos.

O cronómetro foi evoluindo sem grande história, com o Sp. Braga com o encontro completamente controlado, mas sem grandes rasgos capazes de dilatar a vantagem e encaminhar o triunfo.

Logo nos instantes inicias da segunda metade Hugo Alves, a única cara nova do Rebordosa no onze comparativamente com o último jogo, viu o segundo cartão amarelo e obrigou a organização rebordosense a ficar mais limitada. Compacto e competente, a realidade é que o Rebordosa não incomodava, mas com dez elementos as oportunidades de tentar a gracinha reduziram-se drasticamente.

Face à apatia da sua equipa, Artur Jorge foi ao banco buscar argumentos. Álvaro Djaló foi uma das apostas e precisou apenas de três minutos em campo para fazer o gosto ao pé – golo de fora da área de pé direito – arrumando com a questão, se é que ainda havia questão para arrumar.

Até ao final, o Rebordosa ainda tentou o tento de honra, e Diogo Almeida ficou perto de o conseguir, ao disferir uma autêntica bomba ao travessão. Sem sucesso, tal como Pizzi, que num dos últimos lances do encontro também atirou à base do ferro da baliza da equipa da casa.

Quinto triunfo consecutivo do Sp. Braga, segue em frente na Taça de Portugal em Rebordosa, marcando encontro com o Real Madrid na próxima terça-feira.