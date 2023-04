A FIGURA: Uros Racic

Num jogo estranho, sem a intensidade e sem a responsabilidade habituais, o sérvio foi dos elementos com mais minutos do plantel a estar mais tempo em campo. Foi uma espécie de garante do equilíbrio da equipa. Esteve coeso a ajudar na organização defensiva, e foi consistente com bola na distribuição de jogo. Depois de ter marcado dois golos na 1.ª mão, Uros Racic é claramente uma das figuras da eliminatória com três golos apontados.



O MOMENTO: golo de Dudu (90+3')

O avançado correu contra o mundo, e entre quatro adversários apenas foi travado em falta na área. O atacante lançado ao intervalo encarregou-se de apontar o castigo máximo, batendo Tiago Sá. Garantiu, dessa forma, o empate.

OUTROS DESTAQUES

Rúben Macedo

Jogou simples, sem grandes aflorados, mas de forma competente e sem comprometer. Foi dos mais incisivos do Nacional da Madeira, jogando na pedreira como se a eliminatória estivesse em aberto e sem receio de encarar os adversários.

Rodrigo Gomes

Aproveitou a revolução operacionalizada por Artur Jorge. O extremo voltou ao onze e, mesmo estando longe de rubricar uma prestação exuberante, cumpriu. Voltou a marcar oito meses depois, apontando o segundo golo da temporada.

Dudu

Aposta ao intervalo, o avançado alinhou numa fase em que o jogo teve poucos motivos de interesse. Ainda assim, deu luta e conseguiu o golo do empate.

Serdar

Sereno, o turco de apenas vinte anos de idade aproveitou mais uma oportunidade para mostrar que pode ser um valor seguro deste Sp. Braga nos próximos anos. Cumpriu em todos os capítulos sem mácula.