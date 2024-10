Ruben Amorim, em declarações na flash interview da SportTV, após a vitória do Sporting por 2-1 sobre o Portimonense, a contar para a terceira eliminatória da Taça de Portugal:

«Estávamos a controlar bem o jogo, tirando alguns pontapés de baliza e quando não se marca o segundo golo, qualquer bola parada pode criar problemas. O Portimonense chegou ao golo e tivemos a capacidade de dar a volta a o marcador. Isso foi importante para nós, também pelo jogo que vamos ter na terça-feira. Tivemos o jogo controlado e não precisávamos de passar por este sofrimento.»

«Dificuldade em escolher o onze? Não são dificuldades, não podíamos estar a meter o Morita, com o St. Juste também não podíamos arriscar e o Maxi nem 72 horas tinha de descanso. Não podíamos arriscar o futuro dos jogadores em todas as competições, diria que são as condicionantes normais. Olhando à diferença de plantéis, não nos podemos queixar. Acima de tudo, foi uma vitória justa, num jogo difícil.»

«Bruno Ramos? Muito rápido, aguentou-se bem, mesmo com a ansiedade normal, jogou simples, muito agressivo e no fim teve as cãibras normais. Vamos fazê-lo crescer, o João Pereira também ajudará e vai juntar-se a muitos outros.»