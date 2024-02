Ruben Amorim, treinador do Sporting, na flash interview à RTP 3, após a vitória na receção ao Benfica, por 2-1, na 1.ª mão das meias-finais da Taça de Portugal:

«[O resultado está de acordo com o que se passou em campo?] A vitória é justa, mas os números poderiam ter sido diferentes. Tivemos muitas transições onde não decidimos bem, estivemos claramente por cima do jogo na primeira parte. Ao contrário do último dérbi aqui em casa, mesmo o Benfica marcando, nunca perdemos o controlo do jogo. Fizemos uma partida muito competente. Faltou alguma energia no fim, o que é normal, porque os jogadores estão numa sequência muito grande e sente-se no jogo. Mas acho que a vitória é inteiramente justa. Poderíamos ter ido com uma vantagem maior.»

«[A eliminatória está em aberto? Que leitura faz do lance do golo anulado ao Benfica?] Não vi o lance na televisão. Foi um jogador que passou à frente… acho que é essa a regra, mas não comento arbitragem, façam as vossas análises. Um jogo muito difícil, que está em aberto, claramente, fosse qual fosse o resultado. Nestes momentos sentimos a pressão para ganharmos estes jogos. Sente-se muito e cada vez mais vamos ganhando à vontade e confiança nestes jogos para termos a bola e dominarmos os jogos com bola. Foi o que aconteceu hoje.»

«[Houve contacto com o Liverpool? Está nessa short list?] Não vou comentar. Apenas falar do jogo, temos muito para fazer até ao fim da época, temos objetivos claros e ainda vamos sofrer muito. Os jogadores estão cansados e vamos precisar do apoio dos adeptos. Eles vão ser ainda mais importantes no domingo.»