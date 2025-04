Clayton, jogador do RIo Ave, em declarações na Flash Interview da Sport TV, após a derrota na primeira mão da meia-final da Taça de Portugal frente ao Sporting por 2-0:

[Análise do jogo]

«Nós já sabíamos da dificuldade do jogo. Viemos com um plano de jogo, mas não conseguimos fazer com que desse certo. O Sporting conseguiu ganhar, já sabíamos da dificuldade da equipa que íamos defrontar, mas estamos vivos, ainda acreditamos. Em nossa casa vamos tentar inverter este resultado.»

[A segunda mão vai ser jogada em «casa emprestada», é também uma desvantagem?]

«Sim com certeza, como todos sabem, nós em nossa casa somos muito fortes. Ganhamos a maioria dos jogos, vai ser uma adversidade para nós também, mas como disse, estamos focados em reverter o resultado.»

[Interesse do FC Porto]

«Eu estou focado no rio ave, em passar esta fase. No campeonato, tentar marcar o máximo de golos possível e depois só Deus sabe todas as coisas, o que o futuro reserva só Ele sabe mesmo.»

[Hipótese de ir para o estrangeiro?]

«Sinto-me em casa em Portugal mas é isso, quando terminar a época vamos decidir melhor.»