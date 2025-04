Zeno Debast, jogador do Sporting, em declarações na Flash Interview da Sporting TV após a vitória na primeira mão das meias-finais frente ao Rio Ave por 2-0 lamentou a falta de eficácia dos leões frente aos vilacondenses.

«Eu acho que talvez tivéssemos de marcar mais golos, finalizar as nossas oportunidades, mas penso que 2-0 é um bom resultado para a segunda mão», começou por dizer o jogador leonino.

«Acho que precisávamos de parar mais os contra-ataques do Rio Ave e não perder logo a bola. Podíamos ter guardado mais a bola para a trocar entre nós e deixá-los correr atrás, mas agora precisamos é de recuperar para o próximo jogo».

Debast afirmou ainda que os leões vão com a «confiança no máximo» para a segunda mão, que vai ser jogada em Paços de Ferreira, casa emprestada do Rio Ave devido aos estragos no Estádio dos Arcos, no entanto, apontou também para a reta final do campeonato, com o próximo jogo frente ao Sp. Braga já na segunda-feira.

«O Rio Ave é uma boa equipa, tem bons jogadores e um bom estilo de jogo mas nós também temos uma boa equipa e temos de ir a Paços de Ferreira com a confiança no máximo, mas antes temos um jogo importante na segunda-feira e temos de recuperar.»

«Nesta parte da época só temos jogos importantes. Temos de jogar todos os desafios a 200 por cento e dar tudo o que temos», concluiu.