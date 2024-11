Ricardo Esgaio, lateral do Sporting, em declarações à Sport TV na flash interview que se seguiu à vitória dos leões frente ao Amarante por 6-0:

[Golo no jogo 500]

«É verdade, é uma surpresa, não sabia. É um motivo de orgulho, marcar no jogo é importante. Foi um grande trabalho da equipa e uma grande vitória que conseguirmos hoje.»

[Transição de treinadores e entrada de João Pereira]

«Foram duas semanas normais, com um novo treinador. Foi assimilar ideias diferentes mas a equipa B já jogava assim. Tem sido muito bom. A equipa está bem e é o mais importante. Estamos no caminho certo. É obvio que temos vindo a trabalhar, e cada vez vai ficar mais notório em campo. Os jogadores estão a assimilar as ideias, os jogadores que chegaram da seleções ainda se estão a adaptar. O importante foi termos vencido hoje. Sabemos como era o João [Pereira] como jogador, tem semelhanças, o que nos pede é que demos o máximo de cada um.»

[Apoio dos adeptos]

«Não era des esperar outra coisa, estávamos à espera disso. Mesmo sendo a taça sabia disso. Obrigado aos adeptos por nos apoiarem.»

[Estreias na equipa]

«São dois miúdos [Henrique Arraiol e João Simões] com qualidade, sabem a ideia do treinador e torna tudo mais fácil, é dar os parabéns»