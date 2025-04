Rui Borges, treinador do Sporting, em declarações na Flash Interview da Sport TV, depois da vitória na primeira mão das meias-finais da Taça de Portugal frente ao Rio Ave por 2-0:

[Análise do jogo]

«Fizemos um bom jogo. Na primeira parte, em alguns momentos, poderíamos ter feito a bola andar mais rápido, fomos mais lentos. Mesmo assim, fomos criando uma outra situação de finalização. Na segunda parte, onde fomos claramente superiores, tivemos imensas jogadas de finalização. Poderíamos ter facilmente resolvido hoje a eliminatória. Poderíamos sair daqui com um resultado mais dilatado, porque criámos oportunidades claríssimas de golo. Mas, estou feliz por tudo aquilo que a equipa foi capaz de dar. A demonstração de ambição, de foco, de rigor. Pensar apenas e só no hoje.»

[Gyökeres leva 43 golos em 43 jogos]

«Não há adjetivos para o Viktor [Gyökeres]. Já falei várias vezes. É um avançado extraordinário, um jogador muito importante na nossa equipa. Tem ajudado muito a equipa a crescer em nível de confiança, de qualidade de jogo. Passa essa confiança também ao resto dos colegas. Estou feliz acima de tudo pelo coletivo, que deu uma grande resposta. Fez um jogo com muita qualidade. Sempre ligados, que era importantíssimo estar ligados no jogo de início ao fim. Foi isso que lhes pedi e foi isso que eles fizeram.»

[Sente-se que hoje foi dado um passo importante rumo a esse objetivo, que é a dobradinha esta temporada?]

«Foi dado um passo importante, um pequeno passo para aquilo que é estar na final do Jamor ou na final da Taça de Portugal. É esse o objetivo. Estamos no intervalo da eliminatória, estamos a ganhar 2-0. Temos mais um jogo que será competitivo, fora de casa, onde o Rio Ave, com toda a certeza, vai agarrar-se com unhas e dentes à possibilidade de estar também na final, por isso apenas e só esse passo e nada mais que isso.»

[Domingo há FC Porto-Benfica. Segunda-feira, Sporting com o Sp. Braga. Sente que esta pode ser uma jornada decisiva?]

«Segunda-feira é um jogo muito importante para nós. Em nossa casa, um Sporting com o Sp. Braga. Um bom jogo, duas boas equipas. Duas equipas de forma boas, com energias positivas, com qualidade de jogo. Duas equipas a querer ganhar, a querer disputar o jogo, não tenho dúvidas nenhumas. Faço o apelo aos nossos adeptos, que hoje foram extraordinários. Um mau tempo, um tempo chuvoso, e estiveram presentes. E para nós tem sido muito importante a energia, que eu já disse várias vezes, eles passam de fora para dentro. E hoje voltar a fazer. Por isso peço mais uma vez que segunda-feira será mais um jogo muito importante nesta reta final. E precisamos muito do apoio deles para sairmos no final com uma vitória, que é isso que todos queremos.

[No domingo vai estar a torcer pelo FC Porto ou pelo Benfica?]

«No domingo estou a pensar no jogo de segunda e olhar para aquilo que nós podemos controlar, que é o nosso jogo.»

[Nem vai ver o jogo?]

«Posso ver o jogo, independentemente disso. O que importa é o Sporting e é em nós que temos de nos focar. Dependemos apenas e só de nós.»

[Pedro Gonçalves regressa daqui a 10 dias? E Morita já vai estar disponível para segunda-feira?]

«Sim, o Pote eu já falei e vai bater nesses dias. Em relação ao Morita é muito dia-a-dia. Esperemos e faremos tudo para que ele esteja disponível o mais rapidamente possível, se possível, para o Sp. Braga.»