O treinador do Olivais e Moscavide assumiu que a semana de trabalho antes do duelo com o Sporting na Taça de Portugal foi diferente devido ao entusiasmo dos jogadores.

«Tentámos encarar este jogo de igual modo aos do campeonato, mas sabemos que a emoção, a euforia e o entusiasmo dos jogadores é diferente», começou por dizer Ricardo Barão em conferência de imprensa.

O técnico de 44 anos considerou que este é o «melhor Sporting» da era Ruben Amorim.

«Temos um plano de jogo que vamos tentar cumprir na íntegra, mas, mesmo fazendo o que preparámos, vai ser complicadíssimo. O Sporting está com umas dinâmicas boas e difíceis de preparar, sobretudo em apenas uma semana. Vamos tentar fazer o nosso melhor e esperamos dar uma boa resposta no campo», vincou.

Para Ricardo Barão, o Olivais e Moscavide é «uma equipa jovem, com muito valor e ambiciosa, que procura praticar bom futebol e ganhar o maior número de jogos possível no seu campeonato».

«Não é estratégia, acho que somos quase obrigados. Há muitas equipas da I Liga que gostam de ter bola e depois, quando jogam com Sporting, Benfica e FC Porto, passam a maior parte do tempo a defender. Somos uma equipa dominadora e vimos de quatro vitórias seguidas, também gostamos de ter bola, mas sabemos que vai ser muito difícil. O Sporting vai obrigar-nos a defender a maior parte do tempo, nem estamos rotinados a isso. Não é esse o nosso ADN, mas vamos ter de estar preparados para isso», sublinhou.

Paulo Freitas, capitão de equipa, confessou que a «felicidade e ansiedade» reinam no balneário da equipa lisboeta.

«As atenções estão centradas em nós e o que queremos é que essas atenções, depois, possam despertar o amor que existe pelo clube. Queremos que as pessoas presentes no estádio possam depois acompanhar-nos na nossa caminhada na distrital de Lisboa e no reerguer do clube. Como grupo, vai ser uma experiência brutal. Vamos aprender e retirar muito do jogo», disse o central.

O jogador de 29 anos espera que possam demonstrar o seu valor e «competir de perto com os melhores», num «marco muito grande» para todos.

Já o avançado Joãozinho, pediu «raça e ambição» aos companheiros, para poderem fazer uma «gracinha».

«Por que não? Fazemos o que eles fazem, jogamos à bola e, por isso, vamos olhar-lhes nos olhos», atirou. «Vai ser complicado entrar naquele eixo defensivo, mas a equipa técnica está a trabalhar a 200% para conseguirmos fazer uma “gracinha”. Só pensamos em jogar 90 minutos e em ganhar, nem que seja por apenas meio golo.»

«Não vejo nervosismo nos meus colegas, é mais a euforia e a ansiedade que chegue o dia. Ficamos mais nervosos num jogo do campeonato do que para o Sporting», concluiu.

O Olivais e Moscavide, da primeira divisão distrital de Lisboa, recebe o Sporting, na terceira eliminatória da Taça de Portugal, no Estádio José Gomes, na Amadora, às 20h45 deste sábado. Pode seguir o jogo AO MINUTO no Maisfutebol.