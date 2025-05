Declarações de Viktor Gyökeres na Flash Interview da Sport TV depois da vitória na final da Taça de Portugal frente ao Benfica por 3-1:

«Sim, foi um jogo difícil, claro, e só tínhamos de acreditar no golo e fizemo-lo no último minuto, depois ganhámos o ímpeto e, no prolongamento, conseguimos o golo. Acho que fomos nós que criámos as melhores oportunidades e, depois, também as aproveitámos.»

«Esta época tem sido uma viagem fantástica. Aconteceram coisas loucas durante a época, mas a Volvo tem estado presente. E sim, precisámos deles durante toda a época e sim, foi isso que é por isso que estamos aqui juntos, porque eles nos apoiam sempre aqui no campo, mas também fora dele, e depois só temos de acreditar e fazê-lo juntos, e acho que somos uma grande equipa quando o fazemos.»

[Pode prometer que na próxima época a viagem continuará a ser a mesma?]

«Vamos lá ver. É difícil para mim dizer, porque é futebol. Nunca se sabe o que vai acontecer no verão. Por isso, para mim, dizer algo mais do que isso é impossível.»

[Os rumores que correm sobre o Arsenal, sabe alguma coisa sobre isso?]

«Não, não sei. Concentro-me apenas nisto. Tento concentrar-me nestes últimos jogos porque são muito importantes. Não quero pensar em mais nada. Por isso, sim, se alguma coisa for verdade, vamos ver no verão, como eu disse.»

[Este foi o final perfeito?]

«Claro que sim, apesar de ser uma final ou a segunda da época, é fantástico ganhar uma final aqui.»