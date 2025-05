Morten Hjulmand, capitão do Sporting, foi o jogador escolhido para falar aos jornalistas na antevisão da final da Taça de Portugal frente ao Benfica. O médio dinamarquês espera um jogo difícil contra as águias, mas rejeita que o Benfica tenha mais pressão que os leões depois do final do campeonato.

«Jogar contra o Benfica é sempre um jogo 50/50, acho que amanhã será igual, um jogo semelhante, contra um bom adversário. Normalmente acaba por se jogar nos duelos e nós temos de ser mais fortes. Acho que as duas equipas têm muita pressão, queremos vencer mais um troféu para o clube, e o Benfica quer dar uma resposta depois do campeonato, mas as duas equipas têm pressão», começou por dizer em conferência de imprensa.

«Poderíamos ter feito um pouco melhor no último jogo na Luz, com mais bola, mas devemos lutar pelo resultado. A posse é um dos fatores decisivos. Estamos obrigados a fazer mais do que na Luz. Devemos ser mais energéticos e acalmar quando em posse».

Hjulmand recordou as últimas finais em que o Sporting esteve presente e das quais saiu derrotado: a Taça de Portugal da última temporada frente ao FC Porto, a Supertaça também contra os dragões e a Taça da Liga já esta época contra o Benfica e apontou para uma mudança necessária no próximo duelo no domingo.

«Nós já falámos sobre as últimas três finais que perdemos, duas contra o FC Porto uma contra o Benfica, é algo que queremos mudar, uma equipa como a nossa não pode perder três finais consecutivas», atirou.

O Sporting joga contra Benfica na final da Taça de Portugal este domingo a partir das 17h15, uma partida que terá acompanhamento AO MINUTO, aqui no Maisfutebol.