Declarações do jogador do Sporting, Gonçalo Inácio, à RTP, após a vitória por 2-1 ante o Rio Ave, em Paços de Ferreira, no jogo da segunda mão das meias-finais da Taça de Portugal. Inácio fez o primeiro golo do jogo. Os leões estão apurados para a final:

«Conseguimos entrar no jogo, acabámos por fazer golo cedo e controlar ainda mais o jogo. Agora, o foco é o próximo jogo [ndr: fora, ante o Boavista, no domingo].»

[Como está a equipa para o que falta da época:] «Estamos confiantes, vai ser até ao fim, mas a equipa está preparada para isso.»