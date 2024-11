Ká Semedo, avançado do Amarante, em declarações à Sport TV na flash interview que se seguiu à derrota do Amarante frente ao Sporting por 6-0:

[Dificuldade do encontro frente ao Sporting]

«Claro que sim. Todo o mundo sabe o Sporting é uma equipa muito forte na transição mas é impossível jogar contra este Sporting. Estou orgulhoso por tentarmos fazer tudo, mas agora é voltar à nossa realidade. É sentido de orgulho, demos a mão uns aos outros tentámos fazer de tudo e agora é olhar para o nosso campeonato.»

[Aprender com Gyökeres e Harder]

«Sim com certeza. Aprender com esses jogadores é muito bom. Foi tentar tirar o máximo do que eles fizeram e no próximo domingo fazer igual no jogo.»