Maxi Araújo refere, na zona de flash interview da RTP, que o Sporting esteve melhor no decorrer da partida. O defesa sublinha ainda que a equipa vai lutar até ao fim pela Liga.

Análise ao encontro

«A vitória é uma alegria para os adeptos e acho que fomos os justos vencedores. Sabemos que eles são um grande rival, mas hoje fizemos um grande jogo, tanto a nível defensivo como ofensivo.»

Equipa vai lutar até ao fim

«Estamos muito felizes, porque estamos onde queremos estar. Vamos lutar até ao fim, somos bicampeões. Não depende de nós, mas vamos tentar ganhar todos os jogos que faltam.»