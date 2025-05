Declarações de Quenda e Gonçalo Inácio, do Sporting, na Flash Interview da Sport TV após o triunfo na final da Taça de Portugal frente ao Benfica por 3-1:

[Última vez que o Sporting conquistou a dobradinha ainda o Quenda e ainda não era nascido]

Inácio: «Nem o Quenda, nem eu. É um orgulho enorme ser mais uma vez campeão por este clube. Uma dobradinha. Agora o sentimento é que queremos mais e mais.

[Quenda, o que é que significa?]

«É um orgulho ganhar troféus pelo Sporting, já é o meu segundo, dentro de uma semana. Para mim, vai ser sempre uma semana que vou aguardar, para a minha vida toda. E agradecer a estas pessoas, e a que elas ficarem em casa também.»

[Lance de Gyökeres já perto do minuto 90]

Inácio: «O que interessa é a vitória, que conquistámos a Taça, e agora é desfrutar do momento».

[Já estão habituados a festejar, foi assim há uma semana, ainda há forças para festejar mais?]

Quenda: «Ainda há, ainda há, ainda há. A noite é longa».

[Palavras para os adeptos]

Inácio: «É agradecer pela época difícil, eles tiveram sempre rápido a nós. E agora é continuar, e agora vamos festejar com eles».

[Quenda, o futuro é no Chelsea, para o ano ainda é no Sporting. Já pediste ao Gyökeres a mesma coisa, para no próximo ano continuar no Sporting também?]

«Acho que o presidente vai fazer o trabalho dele, acho que ele tem de ficar aqui mais uma época».