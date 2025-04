O jogo entre Rio Ave e Sporting, da segunda mão das meias-finais da Taça de Portugal, disputa-se em 22 de abril, com o Benfica a receber o Tirsense no dia seguinte, anunciou esta quinta-feira a Federação Portuguesa de Futebol (FPF).

Os vila-condenses recebem os leões numa terça-feira, às 20h45, no Estádio Capital do Móvel, em Paços de Ferreira, recinto que vai acolher os jogos da formação do vale do Ave até ao fim da época, devido aos estragos no recinto do emblema de Vila do Conde.

No dia seguinte, quarta-feira, o Benfica defronta o Tirsense, no Estádio da Luz, em Lisboa, às 20h15.

A final da 85.ª edição da Taça de Portugal está marcada para 25 de maio.

A última final da Taça entre os dois grandes de Lisboa remonta a 1995/96, quando, em 18 de maio de 1996, no Estádio Nacional, em Oeiras, os encarnados derrotaram os verde e brancos, por 3-1, numa final manchada pela morte de um adepto sportinguista, atingido por um very light lançado da bancada oposta.