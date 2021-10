Ruben Amorim falou sobre a lesão de Pedro Porro logo após a vitória do Sporting sobre o Belenenses na Taça de Portugal (4-0). O lateral saiu de maca, poucos minutos depois de ter entrado, na sequência de uma dura entrada de André Frias.

- Não sabemos ainda o que o Porro tem, temos de esperar. Às vezes pode até ser mais um susto, vamos esperar. Não sei por isso não vou estar aqui a dizer, vamos esperar, não vale a pena estar a sofrer por antecipação. Cabe à equipa técnica ver se o Porro pode jogar o próximo jogo. Se não jogar ele ou joga o Esgaio ou joga o Esteves. Estão os dois preparados para jogar.

- Não quero estar aqui a dizer que é grave e depois ele, daqui a dois dias, está a treinar. Não sabemos, vamos ver amanhã, vai ser avaliado. O Esteves não jogou aqui por ser um jogo contra uma equipa de divisão inferior, jogou porque era oportunidade dele. Ou ele ou Esgaio se tiverem de jogar na Turquia [com o Besiktas] não há problema.

Como estava Porro psicologicamente?

- Não sei, ainda não falei com o Porro, mas acho que está chateado. Ele quer jogar, sente que vêm aí jogos importantes, mas os jogadores têm de saber conviver com isso, faz parte da profissão deles. Há que levar isto com a máxima naturalidade.