Ruben Amorim, treinador do Sporting, na flash interview à Sport Tv, após a vitória com o Olivais e Moscavide (3-1), na terceira eliminatória da Taça de Portugal:

«[Que sensações tira do jogo?] Um jogo onde entrámos com o penálti porque não entrámos concentrados, não estávamos no máximo da concentração para evitar essa situação. A seguir ao penálti, estivemos ligados demais, com muita pressa para ir para a baliza, muito sem pensar no jogo, sem fazer o que temos de fazer. Entrámos desligados, depois ficámos super ansiosos e uma equipa grande, sofrendo ou marcando, tem de manter sempre o mesmo nível de concentração e ansiedade. Fizemos o empate justamente, apesar do grande jogo da equipa do Olivais.

Na segunda parte, tivemos muitas ocasiões, não marcámos outro golo e, seja contra equipa for, está 2-1 e tudo pode acontecer. Fechámos no fim. É uma vitória justa, mas um grande jogo do Olivais e Moscavide. Um jogo não tão bem conseguido da nossa parte.

[Pedro Gonçalves no corredor esquerdo] Ele não esteve bem nas decisões, quando a bola lhe chegava e tinha de decidir se passava ou fintava. Mas é um jogador de pé direito, pode dar características boas ali e, muitas vezes, fazemos linhas de quatro, e ter um jogador com características diferentes de um extremo, um jogador que consegue ir para dentro, dá-nos muitas soluções. Queremos que o Pote passe por ali alguma vezes, vai dar jeito no futuro, principalmente quando tivermos [pela frente] equipas mais baixas e dois homens na área, porque a capacidade dele cruzar com os dois pés cria muitos problemas. Vamos olhar para este jogo, o resultado já não conta. Melhorar o que temos de melhorar e preparar o futuro.

[Gostou da réplica dos menos utilizados?] Conheço bem os jogadores, todos já foram titulares, exceto o Neto. Todos os jogadores contam, há jogos de Taça difíceis e devíamos ter sido melhores. Mesmo que não tenham tido um jogo tão bem conseguido, eu olho para o esforço. E esforçámo-nis, mas não jogámos bem. Os jogadores estiveram algo desconcentrados, mas correram e tentaram ao máximo. Quando se está desconcentrado, o jogo torna-se difícil.

[Mudança de chip para a Liga Europa] Vamos analisar este jogo, ver o que aconteceu, não vamos ter muito tempo para falar disto porque é um jogo completamente diferente. Todos os jogadores, mesmo os que jogaram hoje, podem ser titulares. Temos de melhorar como grupo. O importante é que passámos a eliminatória, mas pior é como no ano passado em que jogámos bem e não passámos. Temos de guardar os avisos, não teremos muitos, mas queria dar parabéns ao Olivais e Moscavide, a forma como fazem rotação dos jogadores no pontapé de baliza, com jogadores a vir buscar e outros a ir no espaço, estão muito bem trabalhados. Que façam um excelente campeonato.»