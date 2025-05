Rui Borges, treinador do Sporting, garantiu este sábado que Diomande é o único jogador em dúvida para a final da Taça de Portugal frente ao Benfica este domingo. O defesa dos leões tinha saído lesionado do último jogo do campeonato nacional frente ao V. Guimarães.

«O Diomande está em dúvida até à hora do jogo, está a fazer o seu trabalho e está em dúvida até amanhã. É apenas e só o Diomande que está em dúvida e vamos ter de esperar pelo jogo de amanhã» confidenciou o técnico dos leões na conferência de imprensa em Alcochete.

O Sporting joga contra Benfica na final da Taça de Portugal este domingo a partir das 17h15, uma partida que terá acompanhamento AO MINUTO, aqui no Maisfutebol.