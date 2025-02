Rui Borges, treinador do Sporting, abordou na flash interview da Sport TV o triunfo em Barcelos, frente ao Gil Vicente (0-1), que valeu aos leões o apuramento para meia-final da Taça de Portugal:

(boa segunda parte) «O futebol é bonito por causa disso, não é tão exato como às vezes fazemos dele. Tivemos uma primeira parte muito aquém. Desde que chegámos ao Sporting, foi a nossa pior a primeira parte. Muita falta de atitude competitiva, muito indisponíveis mentalmente. Chegámos ao intervalo com 0-0 e podemos agradecer ao Rui (Silva) que fez duas defesas muito boas. Ao intervalo, mudámos e fizemos uma segunda parte muito diferente. Fomos muito competitivos, agressivos, intensos, fortes nos duelos e tivemos mais calma no processo ofensivo. Chegámos ao 1-0 e podíamos ter feito o 2-0. Na única vez que o Gil consegue chegar à nossa baliza na segunda parte faz o golo do empate, já a acabar, mas tivemos algum mérito por o jogador estar em fora de jogo. É de realçar a atitude que tivemos na segunda parte. É essa que temos de ter para dignificar o clube que representamos. É muito por aí».

(jogadores sentiram o momento na primeira parte?) «Houve algum mérito do adversário, que tem qualidade, mas também algum demérito nosso. A falta de confiança pode acontecer, porque não temos tempo para treinar de forma a regular o que queremos em termos estratégicos. O Gil veio com uma linha de três (centrais), mudou o seu sistema, e tivemos de alterar algumas coisas que tínhamos orientado para a estratégia do jogo. Também tivemos alguns jogadores adaptados. É um conjunto de fatores que nos pode levar, em alguns momentos, a essa falta de confiança. Mas isso não é desculpa para a falta de atitude na primeira parte».

(momento-chave da época) «Temos de olhar para o caminho tal como ele é. Não quer dizer que com duas semanas limpas, de repente, vamos ser muito melhores. Precisamos de tempo para respirar, para recuperar e treinar alguma coisa, que é importante. Também tentar recuperar gente que está de fora, como o Geny, que voltou hoje. Queremos tentar ter mais gente disponível. Depois, quando tivermos mais opções, a equipa torna-se mais competitiva no seu dia a dia».

(estreia de Kauan) «É um miúdo que tem treinado connosco. Teve a oportunidade de se estrear. Entrou um bocadinho nervoso, o que é natural, numa fase do jogo mais intensa. Feliz por ter essa oportunidade. Um dia, lá atrás, também sonhei como eles em ter esta oportunidade. Teve o Edu, teve agora o Kauan e teve o Brito, que fez outro belíssimo jogo».

(susto no último minuto) «É o futebol, temos de saber conviver com isso. Foi o único lance em que o Gil Vicente foi à nossa baliza na segunda parte, acabava por ser feliz».