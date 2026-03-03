Rui Borges, treinador do Sporting, em declarações na flash interview da RTP após a vitória (1-0) com o FC Porto a contar para a 1.ª mão das «meias» da Taça de Portugal.

1.ª parte

«Fora de casa será mais um jogo disputado até o fim, como hoje. Hoje foi um jogo muito disputado. Uma primeira parte onde se perdeu muito tempo. O jogo foi morrendo. Dez minutos de compensação na primeira parte. Não me lembro de uma primeira parte, tirando com situações de vídeoárbitro, darem tanto tempo de desconto. Por isso ,foi uma primeira parte disputada, nem sempre bem jogada. Entrou-se muito depois nessa parte de competitividade, duelos, faltas.»

2.ª parte

«Uma segunda parte onde melhorámos. Entrámos bem, melhorámos. O FC Porto tem um remate ao poste. Nós, antes desse lance, temos uma aproximação boa à baliza do FC Porto. Ganhámos um canto. Acho que entrámos bem, entrámos melhor. Fomos controlando o jogo. Um jogo disputado, como eu disse. Mais posse, sem grandes oportunidades. Também zero defesas para o Rui. Por isso, num lance onde acreditámos muito, conseguimos ganhar ima grande penalidade e acabámos por vencer o jogo.»

Lance do penálti

«Sim, para mim é claro. Acho que é claro esse lance. Tive a oportunidade de ver no banco hoje. Tenho dois tablets, felizmente, em casa. Mas é claro. Acho que não deixou dúvidas a ninguém sequer.»

Opção entre Pote e Luís Guilherme

«Tem a ver muito com aquilo que é a gestão física do Pote também. Está fora da equipa há algum tempo. Temos de ter aqui algum cuidado. Está na procura da sua melhor forma. E era importante ele hoje ter algum tempo de jogo para ir crescendo nesses níveis físicos que nós queremos, que ele quer também e que nós desejamos. Porque será sempre um jogador muito importante para aquilo que será a dinâmica do Sporting.»

Ausências

«O Debast é apenas e só opção. Também por ter parado há algum tempo, está à procura da sua melhor forma. E achámos que não está nas suas melhores condições para poder dar o contributo à equipa. Em relação ao Fotis, é como eu disse ontem, é muito dia-a-dia.»

Próxima jornada da Liga

«Vai ser uma jornada com dois grandes jogos. Muito focados naquilo que nós temos de fazer. Uma equipa (Sp. Braga) forte em sua casa também, uma equipa que está a fazer uma Liga Europa muito boa também.»

Vai torcer pelo Benfica?

«Não, vou torcer pelo Sporting.»