Rui Borges, técnico do Sporting, na sala de imprensa do Estádio Capital do Móvel, após o triunfo, apenas no prolongamento, sobre o Paços de Ferreira:

Análise ao jogo

«A importância da passagem é grande. É um objetivo nosso, sabíamos que íamos ter dificuldades; ponto final. Não há jogos fáceis, na Taça os jogos são diferentes, fomos criando, tivemos bola e fomos falhando situações de finalização, às vezes por demérito nosso, outras vezes por mérito do adversário. Nos lances de finalização que teve o Paços fez dois golos, apenas com bolas longas e segundas bolas foi criando desconfiança, mais no grito. Fomos sempre capazes de criar, infelizmente fomos a prolongamento, com mérito do Paços, mas sabíamos que se continuássemos como estávamos íamos conseguir marcar. Foi um jogo com um compromisso enorme».

Meia hora extra num mau momento antes de um ciclo infernal a começar já com o Marselha?

«Não pode servir de desculpa. Não me vou agarrar a isso. Tínhamos jogadores, o Geny, o Suarez, que entraram pouco tempo na segunda parte para tentar virar o jogo, mas percebia-se facilmente que estavam amaçados, por aquilo que foram as seleções. Sabíamos tudo isso de antemão, não pode ser vir de desculpa. A equipa vai estar motivada, é jogo de Liga dos Campeões, perante os nossos adeptos, que mesmo hoje estivera cá a ajudar a ligar a equipa. Acredito que a equipa vai dar uma boa resposta».