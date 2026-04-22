Rui Silva salienta, na zona de entrevistas rápidas da RTP, a atitude e personalidade da equipa. O internacional português refere, ainda, que o Sporting tem sido exposto a bastante desgaste devido à quantidade de jogos.



Sporting melhor

«Penso que fomos melhores nas duas eliminatórias. Tivemos muita qualidade com e sem bola. O FC Porto teve poucas oportunidades claras de golo, tanto neste jogo como no outro.»

Personalidade da equipa

«Sabíamos que ia ser um segundo jogo muito difícil em casa do FC Porto, mas destacar a vitória depois destes últimos jogos em que fomos submetidos a um desgaste imenso, penso que a equipa mostrou grande personalidade.»

Cansaço acumulado

«Claro que estamos cansados. No Arsenal, apesar de termos perdido, fizemos uma grande eliminatória, contra uma das melhores equipas do mundo. Depois, perdemos o dérbi contra o nosso rival… foi duro, ainda por cima em nossa casa. Ficámos longe do campeonato, mas passado três dias vir aqui disputar uma meia-final não é fácil, tanto a nível físico, como a nível mental.»