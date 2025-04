Declarações do treinador do Sporting, Rui Borges, à RTP, após a vitória por 2-1 ante o Rio Ave, em Paços de Ferreira, no jogo da segunda mão das meias-finais da Taça de Portugal. Os leões estão apurados para a final:

«Entrámos bem, fizemos golo. Era importante, mérito da equipa, dos jogadores, que numa fase inicial entraram dinâmicos, pressionantes. Queríamos um golo cedo, para dar a eliminatória quase como garantida e para praticamente o Rio Ave não acreditar. Depois, caímos um bocadinho, um jogo mais lento, mais tranquilo. Deixámos o Rio Ave entrar no jogo com bola.»

«Na segunda parte, entrámos bem, fizemos o 2-0 e, inconscientemente, a malta individualmente tenta gerir-se mais, malta mais cansada, outra nem tanto. Deixámos o Rio Ave, antes do golo, acreditar com dois lances, mas tirando esses lances fomos controlando. E podíamos ter finalizado um ou outro lance de melhor forma.»

[Pedro Gonçalves, que foi titular e jogou 45 minutos:] «Precisamos dele, se havia jogo com alguma margem para deixá-lo mais tranquilo era este. Tentou fazer o jogo dele, dentro das dinâmicas da equipa. Feliz por voltar a vê-lo com a equipa, também é notório nos colegas. É uma questão de ir ganhando minutos e confiança para o que será a reta final, será um jogador importante para a reta final.»

[Se a equipa chega na máxima força para o fim da época:] «A equipa tem dado uma resposta fantástica, não me canso de dizer o quão é incrível este grupo. Só um grande grupo, um grupo incrível, é que chega e disputa uma final da Taça da Liga, uma final da Taça e está na luta pelo campeonato, no primeiro lugar. Só um grupo incrível, pelo que temos passado, pelo que tem acontecido desde lesões a castigos, é que conseguia estar nesta reta final desta forma, inserido em tudo, a lutar por tudo e com o espírito competitivo que eles têm é fácil.»