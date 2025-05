No próximo domingo as matas do Jamor vão pintar-se de verde e vermelho para a final da Taça de Portugal entre Benfica e Sporting, num último jogo da temporada que está marcado para as 17h15.

O Sporting vai procurar juntar a prova rainha ao título de campeão e, como se diz no futebol, fazer a «dobradinha», a sétima da sua história, depois da última conquistada já em 2001/02.

O Benfica, por seu lado, poderá atenuar a dor provocada pela perda do título, juntando este troféu à Taça da Liga que conquistou em janeiro, precisamente frente ao Sporting, no desempate por penáltis.

Quem é que vai festejar no domingo no Estádio Nacional?

