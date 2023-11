O Sporting apresenta-se para o jogo da 4.ª eliminatória da Taça de Portugal com sete alterações comparativamente com o dérbi com o Benfica, há duas semanas.

Coates, Matheus Reis, Ricardo Esgaio e Morten Hjulmand são os únicos repetentes para a partida deste domingo em Alvalade com o Dumiense, equipa do Campeonato de Portugal.

Tal como Amorim havia prometido, Luís Neto é titular nos leões. Viktor Gyökeres começa no banco.

ONZES OFICIAIS PARA O SPORTING-DUMIENSE:

Onze do Sporting: Franco Israel; Luís Neto, Coates e Matheus Reis; Esgaio, Hjulmand, Bragança e Nuno Santos; Geny Catamo, Paulinho e Trincão.

Onze do Dumiense: Pedro Costa; Diogo Costa, João Faria, Marco Fernandes e Tiago Ferreira; Bruno Silva, Igor Santos e Gonçalo Botelho; Joel Marques, Diogo Ribeiro e Dica.