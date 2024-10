Na antevisão ao duelo com o Sporting, na terceira eliminatória da Taça de Portugal, o treinador do Portimonense considerou que os leões são «a melhor equipa» do país.

«Nós, quando preparamos um jogo, seja de campeonato ou de Taça, preparamo-lo sempre para vencer. Não há aqui algo para mexer com a mente dos jogadores, porque são duas coisas muito óbvias para nós: neste momento, o Sporting é a melhor equipa em Portugal e nós preparamos seja que jogo for sempre com o intuito de ganhar. É simplesmente isto», disse Ricardo Pessoa, em conferência de imprensa.

O treinador dos algarvios reconheceu «essa capacidade e esse mérito» ao conjunto leonino que, no seu entender, já na temporada passada foi a melhor equipa portuguesa.

Ricardo Pessoa apontou ainda o «fator motivacional» como um ingrediente muito importante para contrariar o favoritismo do adversário, até porque, para alguns jogadores, «será a primeira vez que defrontam um adversário desta capacidade, deste requinte».

«Dentro daquilo que são as questões menos positivas que nós encontrámos [no Sporting], trabalhámos sobre elas e vamos tentar pôr em prática durante o jogo, de forma a tentarmos tirar partido dessas situações, que nos permitam sermos bastante competitivos durante o jogo», afirmou Ricardo Pessoa, que assumiu que os algarvios vão estar «mais momentos em processo defensivo», perante uma equipa que «tanto é forte a jogar pelos corredores como é forte a jogar pelo corredor interior».

«Os jogadores do Sporting quase que jogam de olhos fechados, portanto, têm um conhecimento muito amplo uns dos outros, têm o mesmo treinador, o Ruben [Amorim], a fazer um trabalho fantástico durante quatro anos, mas nós temos de tentar encontrar sempre alguma questão menos positiva no jogo do Sporting, para tentar tirar partido disso e irmos à procura de sermos competitivos e de passar a eliminatória», acrescentou.

Já sobre Viktor Gyökeres, o treinador do Portimonense assumiu que a melhor estratégia para travar o sueco é «tentar que ele não seja servido», embora tenha salientado que o Sporting «vale pelo seu todo» e tem «o plantel mais forte dos últimos quatro anos».

«Obviamente que temos de olhar para todo um conjunto e não só para uma individualidade, apesar de sabermos que é um jogador que faz uma diferença enorme, seja em que competição for. Mas o Sporting tem outros jogadores de enorme qualidade, tanto no setor ofensivo como no setor defensivo», finalizou.

O Portimonense, 16.º classificado da II Liga, recebe o Sporting esta sexta-feira, num jogo marcado para as 20h15, com acompanhamento AO MINUTO no Maisfutebol.