O Estádio José Alvalade recebe, esta terça-feira, duas equipas dominantes, à sua maneira, em Portugal. Olhando para os números da Liga, o Sporting é de longe o melhor ataque e o FC Porto a defesa menos batida, por uma margem confortável. Mas na Taça apenas o ascendente portista no momento defensivo se confirma, neste caso de forma avassaladora.

Até chegar às meias-finais da Prova Rainha, os dragões sofreram apenas um golo, na sequência de um pontapé de canto, no triunfo por 4-1 frente ao Famalicão nos “oitavos”. Já o Sporting, que resolveu três eliminatórias no prolongamento, consentiu seis golos, dois de penálti e três através de remates de fora da área.

Os dados defensivos das duas equipas na Taça reforçam o ascendente portista neste campo na Liga, dominando todos os rankings à exceção dos golos sofridos através de remates com o pé direito, quatro em ambos os casos, de acordo com os dados compilados pelo SofaScore, parceiro do Maisfutebol.

Se a nível defensivo a superioridade portista na Liga tem correspondência na Taça de Portugal, no ataque os números contam uma história bem diferente.

O Sporting é, de forma incontestada, a equipa mais concretizadora no campeonato, com 67 golos, mais 15 do que o FC Porto, que detém apenas o quarto melhor registo da prova.

Ainda assim, os dragões conseguem superar os leões no número de golos marcados através de penáltis (7 contra 3) e na sequência de pontapés de canto (10/9). De resto, o quadro ofensivo pinta-se a verde.

Só que na Taça o equilíbrio nos golos marcados é total, 12 para cada lado. E aí também se confirma a maior apetência dos portistas para marcarem em cantos (4/1), que também lideram nos golos de cabeça (4/3) e de pé direito (6/1), bem como dentro (9/8) e fora da área (3/2).

O Sporting foi, dos dois, o único a marcar de penálti (1) e a beneficiar de autogolos (2), confirmando na Taça a vantagem nos golos apontados com o pé esquerdo (5/2). Juntar só no ataque Geny Catamo, Francisco Trincão e Luís Guilherme ajuda, e ainda há Maxi Araújo ou Daniel Bragança…

Estas e outras tendências vão ser colocadas à prova no Clássico das meias-finais da Taça de Portugal, que se joga a duas mãos, a primeira já esta terça-feira (20h45), em Alvalade. Um jogo para acompanhar, ao minuto, no Maisfutebol.