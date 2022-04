Um elemento do Sporting denunciou a não-devolução de dez bolas durante o aquecimento da equipa no clássico ante o FC Porto, na quinta-feira, no Estádio do Dragão, no duelo da segunda mão das meias-finais da Taça de Portugal, que foram parar às bancadas ocupadas por adeptos dos azuis e brancos.

A ação integra a multa de 1.020 euros (do total de 5.100 euros, parte deles pela referência ao «Sporting de Lisboa») aplicada pelo Conselho de Disciplina da Federação Portuguesa de Futebol ao FC Porto, esta sexta-feira, pelo «comportamento incorreto do público».

Na menção sobre esse momento, no mapa de castigos, conforme o relatório do delegado, é referido: «Após o aquecimento das equipas foi-me comunicado por um elemento do clube visitante, Sporting, que no decurso do aquecimento, dez bolas que foram para a bancada ocupada por adeptos da equipa visitada, FC Porto, não foram devolvidas pelos referidos adeptos», pode ler-se, no documento.

O clássico valeu também um jogo de castigo ao espanhol Pedro Porro, expulso por falta sobre Galeno.

O FC Porto venceu o Sporting por 1-0 e juntou este triunfo ao obtido em Alvalade, por 2-1, para qualificar-se para a final da Taça de Portugal, na qual defronta o Tondela.