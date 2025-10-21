A quarta eliminatória da Taça de Portugal, a disputar entre 21 e 23 de novembro, vai promover quatro duelos inéditos: Alpendorada-Casa Pia, Lourosa-Torreense, V. Guimarães-Mortágua e Fafe-Arouca.

Em simultâneo, vários duelos não aconteciam desde o século passado. O Sporting, por exemplo, não cruza destinos com o Marinhense desde 19 de setembro de 1964. Nesse dia, o emblema da Marinha Grande venceu no reduto dos leões por 2-1. Antes, em quatro encontros, o Sporting venceu por 3-1, 13-1, 4-3 e 4-0.

Por sua vez, o Benfica não visita a Tapadinha, reduto do Atlético, desde dezembro de 1982, quando goleou por 6-0. Mas não vai acontecer neste ano, como noticiado pelo Maisfutebol. Em 66 jogos, as águias levaram a melhor por 54 ocasiões, perdendo em 1947, 1946 e 1944.

De resto, o Santa Clara vai receber pela primeira vez o Comércio e Indústria, adversário que visitou e venceu em outubro de 1985 (1-0), também na Taça. Por sua vez, Tondela e Caldas reeditam um duelo que não acontece desde maio de 1997. Os “Pelicanos Reais” nunca perderam para os beirões (cinco vitórias e dois empates).

Consulte os resultados da terceira eliminatória e o emparelhamento para a próxima eliminatória.