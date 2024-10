Bruno Ramos é a grande novidade no onze do Sporting, para a visita ao reduto do Portimonense, a contar para a terceira eliminatória da Taça de Portugal.

Acompanhe o encontro, AO MINUTO, no Maisfutebol.

Para o encontro desta sexta-feira, Ruben Amorim deixou Viktor Gyökeres no banco de suplentes, sendo que Conrad Harder vai assumir a posição do internacional sueco na frente de ataque, juntamente com Francisco Trincão e Geovany Quenda.

Além disso, destaque também para a titularidade de Ricardo Esgaio, em detrimento de Geny Catamo, que se encontra no banco de suplentes. Eduardo Quaresma, Marcus Edwards e Pedro Gonçalves são os ausentes dos leões.

Onze do Sporting: Kovacevic, Bruno Ramos, Zeno Debast, Gonçalo Inácio, Ricardo Esgaio, Hjulmand, Daniel Bragança, Nuno Santos, Francisco Trincão, Geovany Quenda e Conrad Harder.

Onze do Portimonense: Vinícius Silvestre, Ruan, Alemão, Filipe Relvas, Jefferson Maciel, Tony, Diogo Ferreira, Mohamed Diaby, Turan, Geovane e Tamble Monteiro.