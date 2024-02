A PSP informou que os confrontos entre adeptos do Benfica e do Sporting, antes do dérbi, em Alvalade, após a chegada dos autocarros com os jogadores, provocaram um ferido ligeiro, assistido no local, sem necessidade de ser transportado para o hospital.

«Houve um pequeno foco de desordem junto às roulottes na zona de Telheiras, com adeptos do Benfica que não vieram acompanhados na caixa de segurança. Houve um foco de tensão, onde houve uma intervenção policial mais musculada, porque os adeptos dos dois lados [«casuals»] quiseram entrar em desordem», disse o comissário Artur Serafim.

Segundo este elemento das forças de segurança, até ao momento não foi registada qualquer detenção.

O jogo da segunda mão está agendado para 3 de abril, no Estádio da Luz. Na noite desta quinta-feira, o Sporting venceu, por 2-1.