A Federação Portuguesa de Futebol (FPF) anunciou esta quarta-feira os árbitros que vão apitar a quarta eliminatória da Taça de Portugal, que decorre entre esta sexta-feira e sábado.  

Ricardo Baixinho vai apitar o Sporting-Marinhense desta sábado [18h00], Fábio Veríssimo apita o Atlético-Benfica de sexta-feira [20h30] e Hélder Malheiro vai liderar a equipa de arbitragem do FC Porto-Sintrense de sábado [20h15].

Confira a lista completa dos árbitros dos jogos das equipas da Liga: 

Atlético CP-Benfica

Árbitro: Fábio Veríssimo
Assistentes: Nélson Pereira e Francisco Pereira
4.º árbitro: Bruno Vieira

AVS-Académico Viseu 

Árbitro: Gustavo Correia
Assistentes: André Dias e André Ferreira
4.º árbitro: Diogo Araújo

Alpendorada-Casa Pia 

Árbitro: Iancu Vasilica
Assistentes: José Pereira e Luís Costa
4.º árbitro: Humberto Teixeira

V. Guimarães-Mortágua 

Árbitro: João Gonçalves
Assistentes: Pedro Ribeiro e David Soares
4.º árbitro: Vítor Lopes

Sporting-Marinhense

Árbitro: Ricardo Baixinho
Assistentes: Pedro Mota e Nuno Pires
4.º árbitro: Flávio Lima

Estoril-Famalicão

Árbitro: Diogo Rosa
Assistentes: Paulo Brás e Hugo Marques
4.º árbitro: José Rodrigues

FC Porto-Sintrense

Árbitro: Hélder Malheiro
Assistentes: Gonçalo Freire e Hugo Ribeiro
4.º árbitro: Gonçalo Neves

Fafe-Arouca

Árbitro: José Bessa
Assistentes: Miguel Martins e Hugo Santos
4.º árbitro: Rui Lima

Santa Clara-Comércio e Indústria

Árbitro: Luís Filipe
Assistentes: Diogo Pereira e Ricardo Carreira
4.º árbitro: Diogo Botelho

Tondela-Caldas SC

Árbitro: Miguel Fonseca
Assistentes: Tiago Costa e Joao Martins
4.º árbitro: Eduarda Silva

Sp. Braga-Nacional

Árbitro: André Narciso
Assistentes: Rúben Silva e André Botelho
4.º árbitro: Flávio Duarte

