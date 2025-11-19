Taça de Portugal: já são conhecidos os árbitros para os jogos dos grandes
Ricardo Baixinho apita o jogo do Sporting, Fábio do Veríssimo o do Benfica e Hélder Malheiro o do FC Porto
Ricardo Baixinho apita o jogo do Sporting, Fábio do Veríssimo o do Benfica e Hélder Malheiro o do FC Porto
A Federação Portuguesa de Futebol (FPF) anunciou esta quarta-feira os árbitros que vão apitar a quarta eliminatória da Taça de Portugal, que decorre entre esta sexta-feira e sábado.
Ricardo Baixinho vai apitar o Sporting-Marinhense desta sábado [18h00], Fábio Veríssimo apita o Atlético-Benfica de sexta-feira [20h30] e Hélder Malheiro vai liderar a equipa de arbitragem do FC Porto-Sintrense de sábado [20h15].
Confira a lista completa dos árbitros dos jogos das equipas da Liga:
Atlético CP-Benfica
Árbitro: Fábio Veríssimo
Assistentes: Nélson Pereira e Francisco Pereira
4.º árbitro: Bruno Vieira
AVS-Académico Viseu
Árbitro: Gustavo Correia
Assistentes: André Dias e André Ferreira
4.º árbitro: Diogo Araújo
Alpendorada-Casa Pia
Árbitro: Iancu Vasilica
Assistentes: José Pereira e Luís Costa
4.º árbitro: Humberto Teixeira
V. Guimarães-Mortágua
Árbitro: João Gonçalves
Assistentes: Pedro Ribeiro e David Soares
4.º árbitro: Vítor Lopes
Sporting-Marinhense
Árbitro: Ricardo Baixinho
Assistentes: Pedro Mota e Nuno Pires
4.º árbitro: Flávio Lima
Estoril-Famalicão
Árbitro: Diogo Rosa
Assistentes: Paulo Brás e Hugo Marques
4.º árbitro: José Rodrigues
FC Porto-Sintrense
Árbitro: Hélder Malheiro
Assistentes: Gonçalo Freire e Hugo Ribeiro
4.º árbitro: Gonçalo Neves
Fafe-Arouca
Árbitro: José Bessa
Assistentes: Miguel Martins e Hugo Santos
4.º árbitro: Rui Lima
Santa Clara-Comércio e Indústria
Árbitro: Luís Filipe
Assistentes: Diogo Pereira e Ricardo Carreira
4.º árbitro: Diogo Botelho
Tondela-Caldas SC
Árbitro: Miguel Fonseca
Assistentes: Tiago Costa e Joao Martins
4.º árbitro: Eduarda Silva
Sp. Braga-Nacional
Árbitro: André Narciso
Assistentes: Rúben Silva e André Botelho
4.º árbitro: Flávio Duarte