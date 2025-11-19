A Federação Portuguesa de Futebol (FPF) anunciou esta quarta-feira os árbitros que vão apitar a quarta eliminatória da Taça de Portugal, que decorre entre esta sexta-feira e sábado.

Ricardo Baixinho vai apitar o Sporting-Marinhense desta sábado [18h00], Fábio Veríssimo apita o Atlético-Benfica de sexta-feira [20h30] e Hélder Malheiro vai liderar a equipa de arbitragem do FC Porto-Sintrense de sábado [20h15].

Confira a lista completa dos árbitros dos jogos das equipas da Liga:

Atlético CP-Benfica

Árbitro: Fábio Veríssimo

Assistentes: Nélson Pereira e Francisco Pereira

4.º árbitro: Bruno Vieira

AVS-Académico Viseu

Árbitro: Gustavo Correia

Assistentes: André Dias e André Ferreira

4.º árbitro: Diogo Araújo

Alpendorada-Casa Pia

Árbitro: Iancu Vasilica

Assistentes: José Pereira e Luís Costa

4.º árbitro: Humberto Teixeira

V. Guimarães-Mortágua

Árbitro: João Gonçalves

Assistentes: Pedro Ribeiro e David Soares

4.º árbitro: Vítor Lopes

Sporting-Marinhense

Árbitro: Ricardo Baixinho

Assistentes: Pedro Mota e Nuno Pires

4.º árbitro: Flávio Lima

Estoril-Famalicão

Árbitro: Diogo Rosa

Assistentes: Paulo Brás e Hugo Marques

4.º árbitro: José Rodrigues

FC Porto-Sintrense

Árbitro: Hélder Malheiro

Assistentes: Gonçalo Freire e Hugo Ribeiro

4.º árbitro: Gonçalo Neves

Fafe-Arouca

Árbitro: José Bessa

Assistentes: Miguel Martins e Hugo Santos

4.º árbitro: Rui Lima

Santa Clara-Comércio e Indústria

Árbitro: Luís Filipe

Assistentes: Diogo Pereira e Ricardo Carreira

4.º árbitro: Diogo Botelho

Tondela-Caldas SC

Árbitro: Miguel Fonseca

Assistentes: Tiago Costa e Joao Martins

4.º árbitro: Eduarda Silva

Sp. Braga-Nacional

Árbitro: André Narciso

Assistentes: Rúben Silva e André Botelho

4.º árbitro: Flávio Duarte