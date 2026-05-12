Taça de Portugal
Há 51 min
Taça de Portugal: Sporting e Torreense com bilhetes à venda
Federação Portuguesa já vendeu os bilhetes que tinha disponíveis para a final
Federação Portuguesa já vendeu os bilhetes que tinha disponíveis para a final
Arranca esta terça-feira a venda de bilhetes para a final da Taça de Portugal, entre o Sporting e o Torreense, mas apenas nas bilheteiras dos clubes, uma vez que a Federação Portuguesa de Futebol já esgotou a sua quota.
Os preços dos ingressos variam entre os 20, 30 e 40 euros.
Recordamos que a final, no Estádio Nacional, no Jamor, está marcada para as 17h15 de 24 de maio.
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