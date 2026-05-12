Arranca esta terça-feira a venda de bilhetes para a final da Taça de Portugal, entre o Sporting e o Torreense, mas apenas nas bilheteiras dos clubes, uma vez que a Federação Portuguesa de Futebol já esgotou a sua quota.

Os preços dos ingressos variam entre os 20, 30 e 40 euros.

Recordamos que a final, no Estádio Nacional, no Jamor, está marcada para as 17h15 de 24 de maio.

RELACIONADOS
Sporting-Torreense: confirmado horário da final no Jamor
FPF confirma: Taça de Portugal com meias em campo neutro e formato de final four
Benfica-FC Porto: horário definido para a final da Taça de Portugal feminina
Reportagem: Torres Vedras não entra em «delírios», mas tem um «sonho»