Arranca esta terça-feira a venda de bilhetes para a final da Taça de Portugal, entre o Sporting e o Torreense, mas apenas nas bilheteiras dos clubes, uma vez que a Federação Portuguesa de Futebol já esgotou a sua quota.

Os preços dos ingressos variam entre os 20, 30 e 40 euros.

Recordamos que a final, no Estádio Nacional, no Jamor, está marcada para as 17h15 de 24 de maio.