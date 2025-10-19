Após a sofrida vitória em Paços de Ferreira na noite de sábado (3-2), na terceira eliminatória da Taça de Portugal, o Sporting vai receber o Marinhense. Neste domingo, em duelo de emblemas do Campeonato de Portugal (4.ª divisão), a equipa da Marinha Grande (Leiria) empatou a zeros na visita ao Anadia, vencendo nos penáltis (7-6).

Assim, no final de novembro, o Marinhense visita Alvalade, o que apenas aconteceu em 1934, 1938 e 1964, este último para a Taça de Portugal – o mais recente duelo – e a única vitória deste emblema do Campeonato de Portugal (2-1). Antes, quatro triunfos dos leões (4-0, 4-3, 13-1 e 3-1).

De recordar que o Benfica visita a Tapadinha – do Atlético (Liga 3) – na quarta eliminatória, enquanto o FC Porto recebe o Sintrense (Campeonato de Portugal).