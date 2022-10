Pela segunda vez nas últimas quatro temporadas, o Sporting caiu na Taça de Portugal frente a uma equipa de um escalão inferior. Foi a sexta vez em 83 anos de história. Com a eliminação frente ao Varzim, os leões igualaram o FC Porto no número de eliminações frente a um adversário que não joga na Liga. O Benfica, que também sofreu nesta ronda para superar o Caldas mas acabou por seguir em frente nas grandes penalidades, foi vítima por três vezes de um «tomba-gigantes».

Dos três chamados «grandes» o Sporting é aquele a quem mais aconteceu neste século, em quatro ocasiões nos últimos 20 anos. Depois de eliminações sucessivas frente a Naval e V. Setúbal em 2002/03 e 2003/04, foi afastado pelo Alverca em 2019/20 e agora pelo Varzim. FC Porto e Benfica foram surpreendidos nestas circunstâncias pela última vez há 16 anos, em 2006.

O Sporting também foi afastado nessas circunstâncias logo na primeira eliminatória em que entrou em competição em quatro ocasiões, mais do que os rivais. E também caiu mais vezes frente a equipas do terceiro escalão, três no total.

O FC Porto caiu à primeira frente a um adversário doutro campeonato em duas ocasiões, entre elas a última vez que se deixou surpreender, quando em 2006/07 um golo de David deu a vitória ao Atlético e gelou o Dragão. O Benfica caiu uma vez à primeira, noutro resultado que cheirou a escândalo, quando o Gondomar venceu na Luz em 2002/03.

Varzim num clube muito exclusivo

Foi o Varzim, de resto, a última equipa a eliminar o Benfica não estando a competir nessa temporada na Liga. Em 2006/07, os poveiros ganharam em casa, num 2-1 sentenciado com um golo de Mendonça, depois de Nélson ter marcado na própria baliza e de Simão empatar para o Benfica.

O golo de João Faria neste domingo, que valeu a vitória sobre o Sporting, coloca o Varzim num grupo muito exclusivo. Só três equipas eliminaram os «grandes» mais do que uma vez da Taça de Portugal, jogando noutro escalão. Na frente está o V. Setúbal, aliás o único que venceu os três. Agora, o Varzim passa a estar ao lado do Tirsense, que já eliminou Sporting e FC Porto.

Os poveiros, que na época passada desceram à Liga 3, têm de resto um vasto historial de eliminação de equipas da primeira divisão, estando no segundo e mesmo no terceiro escalão. Já o conseguiram por seis vezes e ainda na última edição da Taça de Portugal afastaram o Marítimo, antes de perderem na quarta eliminatória precisamente frente ao Sporting.

A razia de clubes da Liga e os novos «tomba-gigantes»

Na atual edição da Taça de Portugal, a vitória do Varzim sobre os leões selou uma terceira eliminatória em que quase metade das equipas da Liga foram afastadas por clubes de outros escalões. Nada menos que oito, uma razia que só tem comparação, no passado recente, com a época 2019/20, precisamente aquela em que o Sporting caiu frente ao Alverca. Nessa terceira eliminatória foram sete as equipas da Liga vítimas de «tomba-gigantes».

Por essa altura já estava instituído o princípio que leva as equipas da Liga a jogarem como visitantes nesta primeira eliminatória em que entram em competição. Mas até agora não tinha voltado a repetir-se uma enxurrada tão volumosa de eliminações: em 2020/21 o Gil Vicente foi a única equipa de Liga afastada nesta fase, pelo U. Leiria, enquanto na época passada foram três a cair: Arouca, Marítimo e Boavista, eliminados respetivamente por Leça, Varzim e Rio Ave.

Marítimo e Boavista voltaram a ficar pelo caminho agora, tal como Santa Clara, Portimonense, Rio Ave, Paços Ferreira e Desp. Chaves, além do Sporting. Entre os oito tomba-gigantes desta ronda há três clubes estreantes, incluindo dois representantes do Campeonato de Portugal, Machico e Valadares Gaia. Também o Tondela, que afastou o Santa Clara, eliminou pela primeira vez uma equipa da Liga, não estando no mesmo escalão. Passam a figurar numa lista ilustre que tem mais de uma centena de nomes diferentes. E que cresce todos os anos, a alimentar a ilusão da Taça de Portugal.

As 15 eliminações dos «grandes» frente a equipas de escalão inferior:



Sporting



1948/49: Tirsense (III)-Sporting, 2-1 (1ª eliminatória)



1998/99: Gil Vicente (LH)-Sporting, 3-2 (4ª eliminatória)



2002/03: Sporting-Naval (LH), 0-1 (Quartos de final)



2003/04: Sporting-V. Setúbal (LH), 0-1 (5ª eliminatória)

2019/20: Alverca (CP)-Sporting, 2-0 (3.ª eliminatória)

2022/23: Varzim (Liga 3)-Sporting, 1-0 (3ª eliminatória)

FC Porto



1942/43: V.Setúbal (II)-FC Porto, 7-0 (Meias-finais)



1943/44: Estoril (II)-FC Porto, 3-2 e 2-1 (Quartos de final)



1947/48: Barreirense (II)-FC Porto, 1-0 (Oitavos de final)



1969/70: Tirsense (II)-FC Porto, 2-2 e 1-0 (5ª eliminatória)



1998/99: FC Porto-Torreense (II B), 0-1 (5ª eliminatória)



2006/07: FC Porto-Atlético (II B), 0-1 (4ª eliminatória)







Benfica



1960/61: Benfica-V. Setúbal (II), 3-1 e 1-4 (Oitavos de final)



2002/03: Benfica-Gondomar (II B), 0-1 (4ª eliminatória)



2006/07: Varzim (LH)-Benfica, 2-1 (Oitavos de final)

Recorde aqui histórias dessas eliminações dos «grandes»