A Federação Portuguesa de Futebol divulgou esta quinta-feira as datas e horas dos jogos dos quartos de final da Taça.

A primeira das quatro partidas joga-se a 11 de janeiro, com o Sporting a visitar uma das equipas-sensação da prova, o Leça.

No dia seguinte, entram em campo mais quatro equipas. O Rio Ave, um dos emblemas que representa a II Liga nesta fase, recebe o Tondela, enquanto o FC Porto joga no terreno do Vizela.

Já o último encontro dos quartos de final, o Portimonense-Mafra, disputa-se na quinta-feira, 13 de janeiro.

As datas dos jogos dos oitavos de final, com destaque para o Leça-Sporting e o Vizela-FC Porto, que terão transmissão na TVI:

DIA 11 (terça-feira)

20h45 Leça x Sporting CP (TVI)

DIA 12 (quarta-feira)

18h45 Rio Ave x Tondela (Sport TV)

20h45 FC Vizela x FC Porto (TVI)

DIA 13 (quinta-feira)

20h45 Portimonense x CD Mafra (Sport TV)