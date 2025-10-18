A FIGURA: Pote

Nunca se sentiu perdido e soube sempre qual era a rota, mesmo que por vezes se focasse em demasia na baliza adversária. De pavio curto, o atacante dos leões rematou várias vezes, testando a atenção de Jeimes com múltiplos disparos. Liderou a revolta leonina com o anular da primeira desvantagem, através de um golo bem trabalhado. Preparou o remate de pé esquerdo para não dar hipóteses ao guarda-redes adversário.

O MOMENTO: autogolo de Tiago Ferreira (104’)

O Sporting carregava desenfreadamente, lutando para evitar eventuais dissabores. Com a defesa pacense num constante limbo, acabou por ser o capitão a ceder. Lance entre Fresneda e Catamo pela direita, com Catano a fazer o cruzamento rasteiro já na área. Na ânsia de fazer o corte, Tiago Ferreira fez-se à bola de carrinho e acabou por trair o seu próprio guarda-redes. O jogo ficou definido nesse lance.

OUTROS DESTAQUES

Quenda

Um dos mais irrequietos do Sporting, a fazer mexer o jogo a partir do corredor direito. O internacional sub-21 português esteve em várias movimentações ofensivas, criando perigo. Bate o cando do segundo golo dos leões.

Rafael Vieira

Deu, literalmente, o corpo às balas. Neste caso, à bola. O central fechou a linha de centrais à direita e, num jogo de espírito e de sacrifício fez vários cortes providencias junto à sua baliza.

Geny Catamo

Entrou para auxiliar os leões na tomada de decisão. Não complicou, tentou jogar simples e sem grande margem de erro. Provocou o terceiro golo da noite para o Sporting ao tirar o cruzamento venenoso que deu em autogolo.

Lumungo e João Victor

Um golo e uma assistência para cada um dos homens da frente. Formaram uma dupla completa, durante uma hora, no ataque pacense. Mesmo sem grandes hipóteses, e tendo de andar atrás da bola grande parte do jogo, fabricaram dois golos.