Por: Frederico Figueiredo

Pouco tempo depois de ter vencido, em cima do apito final, o jogo para o campeonato, o atual detentor da Taça de Portugal, o Sporting, visitou de novo o Santa Clara, nos Açores, e desta vez o jogo também não acabou sem contestação.

A equipa da casa, entrou melhor no jogo e, logo aos três minutos, já tinha efetuado dois remates à baliza de João Virgínia. Se no primeiro remate de Gabriel Silva o guardião leonino defendeu sem problemas, o segundo remate, de Lucas Soares, já foi defendido com dificuldade. Era o aquecimento para o que viria mais à frente.

Aos 11 minutos de jogo, e no seu primeiro remate à baliza, o Sporting chega à vantagem. Bom trabalho no lado direito do ataque, com Fresneda a cruzar para João Simões que dominou com o direito e depois, à meia volta, fuzilou Neneca, que hoje substituiu o capitão dos encarnados de Ponta Delgada.

O Santa Clara não se deixou abalar e Gabriel Silva viu, por duas vezes, os centrais do Sporting cortarem-lhe a oportunidade de restabelecer o empate. Primeiro foi Eduardo Quaresma e depois coube a Gonçalo Inácio impedir o atacante, que hoje voltou à titularidade, de rematar.

Aos 28 minutos, mais um grande golo no Estádio de São Miguel. Lucas Soares ultrapassou Matheus Reis e de fora da área disparou forte, de pé esquerdo, para o fundo das redes de João Virgínia. Estava feito o empate.

Até ao intervalo o jogo foi disputado no meio campo, com o Santa Clara a tentar sair em contra-ataque e o Sporting a controlar o jogo com bola. Alisson, pouco depois da meia hora de jogo disparou por cima e João Virgínia defendeu sem dificuldade os últimos dois remates da equipa insular.

A segunda parte começou com ambas as equipas a tentarem manter a bola longe da sua baliza. Aos 48 minutos, após uma boa jogada do Santa Clara e de um lapso de Quaresma, este consegue à última da hora, cortar a bola antes de João Costa poder ter hipótese de elevar a conta para o Santa Clara.

O Sporting acordou e começou a carregar, tendo Neneca sido chamado a intervir por duas vezes no espaço de 5 minutos a remates de Suarez e Matheus Reis. O jogo depois ficou morno até ao minuto 85 quando Gabriel Silva, contorna Gonçalo Inácio e remata para o fundo das redes.

Pensava-se que poderia ser o golo da vitória encarnada, contudo, aos 90 num lance disputado na área do Santa Clara Tiago Duarte faz falta sobre Hjulmand.

Foram precisos 12 minutos para o VAR chamar João Pinheiro que marcou a grande penalidade, muito contestada pela equipa da casa. Suárez, chamado a converter, não falhou.

A jogar com mais um, após expulsão de Paulo Victor por vermelho direto, o Sporting carregou no prolongamento e Suarez bisou aos 98 minutos.

O Santa Clara ainda tentou, mas foram do Sporting as melhores oportunidades através de remates de Francisco Trincão e Kosho por cima.

O Santa Clara viu ainda serem expulsos, já no banco de suplentes, os defesas Federico Venâncio e Lucas Soares, o que complica e muito a tarefa para o próximo jogo em casa, frente ao Arouca.

Já o Sporting segue em frente na Taça e nos quartos de final vai receber em Alvalade o AVS, que surpreendeu na véspera, ao tombar o Vitória, em Guimarães.