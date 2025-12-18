Por: Frederico Figueiredo

A Figura – Luis Suárez

Para além de ter marcado o golo do empate, bem para lá dos 90m, num penálti que levou o jogo para prolongamento, o ponta de lança leonino conseguiu uma vez mais ser a grande referência no ataque da equipa de Rui Borges. Mais uma excelente exibição do internacional colombiano.

--

Momento – minuto 90+11. O jogo e a eliminatória pareciam encaminhar-se para a classificação do Santa Clara, mas tudo se virou do avesso num lance muito polémico, já depois dos 90. Por alerta do VAR Rui Silva, que considerou haver uma falta na área por mão na cara de Hjulmand, João Pinheiro demorou mais de 10 minutos a decidir e marcou penálti. Suárez converteu, o Sporting chegou à igualdade e acabou por vencer no prolongamento.

--

Positivo: o futebol jogado. Com exceção de um lance polémico, as duas equipas preocuparam-se em jogar e deram um bom espetáculo no Estádio de São Miguel.

Negativo: o tempo de decisão do VAR. Demorou 12 minutos a ver e rever um lance e o árbitro acabou por no fim de contas ir ver as imagens para tomar uma decisão…

--

Outros destaques:

Gabriel Silva: Foram dele as melhores iniciativas do Santa Clara e ainda teve o condão de marcar o 2-1, uma reviravolta no marcador que parecia dar a passagem na eliminatória. O pior veio depois.

Lucas Soares: Apesar de ter sido expulso já no banco, enquanto esteve em campo, foi dos melhores jogadores dos encarnados.

Hjulmand: Um farol no meio campo leonino. O capitão foi ainda protagonista de um lance capital. Foi sobre ele que João Pinheiro marcou o penálti que resultou no 2-2.

Trincão: Mesmo uns furos abaixo do que já mostrou, continua a ser decisivo na equipa de Rui Borges.